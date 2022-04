Marché du Breuil Chaillac Chaillac Catégories d’évènement: Chaillac

Indre

Marché du Breuil Chaillac, 1 mai 2022, Chaillac. Marché du Breuil Chaillac

2022-05-01 – 2022-05-01

Chaillac Indre Chaillac EUR Marché d’artisanat d’art et producteurs locaux. Déjeuner du midi sur place. Marché d’artisanat d’art et producteurs locaux. hello@chateaulebreuil.com +33 6 74 16 86 45 Marché d’artisanat d’art et producteurs locaux. Déjeuner du midi sur place. J. Guitard

Chaillac

dernière mise à jour : 2022-04-04 par Destination Brenne

Détails Catégories d’évènement: Chaillac, Indre Autres Lieu Chaillac Adresse Ville Chaillac lieuville Chaillac Departement Indre

Chaillac Chaillac Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaillac/

Marché du Breuil Chaillac 2022-05-01 was last modified: by Marché du Breuil Chaillac Chaillac 1 mai 2022 Chaillac Indre

Chaillac Indre