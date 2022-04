MARCHÉ DU BOURGEON Saint-Vincent-d’Olargues Saint-Vincent-d'Olargues Catégories d’évènement: Hérault

MARCHÉ DU BOURGEON Saint-Vincent-d'Olargues, 30 avril 2022

2022-04-30 10:00:00 – 2022-05-01 17:00:00

Deuxième édition du Marché du Bourgeon, autour des plants, légumes, fruits et aromatiques cultivés, cueillis et transformés à Saint-Vincent & alentours immédiats. Pour les accompagner en ce beau jardin : artisanat, petite restauration, boissons et musique ! lepetitmarchedesaintvincent@gmail.com

