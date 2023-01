Marché du Bord de Mer Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Mairie de Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Sausset-les-Pins

Marché du Bord de Mer Sausset-les-Pins, 10 avril 2023, Sausset-les-Pins Mairie de Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins. Marché du Bord de Mer Avenue Général Leclerc La Corniche Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône La Corniche Avenue Général Leclerc

2023-04-10 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-10 17:00:00 17:00:00

La Corniche Avenue Général Leclerc

Sausset-les-Pins

Bouches-du-Rhône Sausset-les-Pins Les forains déballeront ce lundi de Pâques .

Les chalands pourront en effet se concentrer sur chaque stand au fil du parcours, vêtements, bijoux, sacs etc..sont au rendez-vous !!! Le marché du bord de mer fait son grand retour sur l’Avenue Général Leclerc. (corniche). ot.sausset@gmail.com +33 4 42 45 60 65 La Corniche Avenue Général Leclerc Sausset-les-Pins

dernière mise à jour : 2023-01-12 par Mairie de Sausset-les-Pins Provence Tourisme / Mairie de Sausset-les-Pins

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Sausset-les-Pins Autres Lieu Sausset-les-Pins Adresse Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Mairie de Sausset-les-Pins Provence Tourisme / Mairie de Sausset-les-PinsProvence Tourisme / Mairie de Sausset-les-PinsLa Corniche Avenue Général Leclerc Ville Sausset-les-Pins Mairie de Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins lieuville La Corniche Avenue Général Leclerc Sausset-les-Pins Departement Bouches-du-Rhône

Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Mairie de Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sausset-les-pins-mairie-de-sausset-les-pins-sausset-les-pins/

Marché du Bord de Mer Sausset-les-Pins 2023-04-10 was last modified: by Marché du Bord de Mer Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins 10 avril 2023 Avenue Général Leclerc La Corniche Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Mairie de Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins, Bouches-du-Rhône

Sausset-les-Pins Mairie de Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône