Marche du berceau de la race charolaise

Saône-et-Loire

Marche du berceau de la race charolaise Oyé, 1 mai 2022

2022-05-01 – 2022-05-01

Oyé Saône-et-Loire
Quatre circuits, serpentant dans la campagne brionnaise, sont proposés.

– 8 km : 1 ravitaillement.

– 12 km : 2 ravitaillements.

– 15 km : 2 ravitaillements.

– 20 km : 3 ravitaillements.

– 8 km : 1 ravitaillement.
– 12 km : 2 ravitaillements.
– 15 km : 2 ravitaillements.
– 20 km : 3 ravitaillements.
Aux relais bien approvisionnés, vous pourrez déguster des produits du terroir : brioche nature, petit salé, saucisson, fromage fermier, tout cela arrosé de boisson chaude ou fraîche. Crêpe et boisson offertes à l'arrivée.
foyer.rural.oye@hotmail.fr +33 3 85 25 82 57 http://foyerruraloye.jimdo.com/

Aux relais bien approvisionnés, vous pourrez déguster des produits du terroir : brioche nature, petit salé, saucisson, fromage fermier, tout cela arrosé de boisson chaude ou fraîche. Crêpe et boisson offertes à l’arrivée. Oyé

