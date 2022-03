MARCHE DU 20ÈME ANNIVERSAIRE DE ROUSSY MARCHE DÉCOUVERTE Roussy-le-Village Roussy-le-Village Catégories d’évènement: Moselle

2022-04-02 08:00:00 – 2022-04-02 14:00:00

Roussy-le-Village Moselle L’association Roussy Marche Découverte fête ses 20 ans d’existence ! À cette occasion, vous aurez le choix entre des parcours balisés de 5, 10 ou 20 km, sans difficulté particulière. Un ravitaillement vous sera remis gracieusement en cadeau au départ de la marche et vous pourrez devenir gratuitement adhérent du club pour une année (valeur 15 euros – sans aucun engagement pour les années suivantes). roussymarchedecouverte@gmail.com +33 3 82 83 43 28 https://roussy-marche-decouverte.jimdofree.com/ RMD

