Randonnée à Gouëx —————– ### Deux circuits sont proposés : 9 et 13 kms. Rendez vous devant le préau de la cour de la Mairie. Départ 9h

Tarif 3 €

Le comité des fêtes de Gouëx organise une randonnée Préau de la mairie rue de la mairie 86320 Gouex Gouex Vienne

2022-05-01T09:00:00 2022-05-01T12:00:00

