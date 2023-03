Marche du 11 Novembre Mont Mont Catégories d’Évènement: Mont

Saône-et-Loire

Marche du 11 Novembre, 11 novembre 2023, Mont

2023-11-11

Saône-et-Loire Mont Randonnée pédestre. Un circuit de 10 km avec un ravitaillement, un circuit de 18 km avec 2 ravitaillements.

Découverte de la campagne montoise, proche de Bourbon-Lancy, à travers bois et prairies autour de la montagne de Mont.

Possibilité de repas à l’arrivée : soupe, assiette anglaise, fromage, dessert. larue.jean-paul@orange.fr +33 3 85 89 26 49 Mont

