Évènement : « Frigo malin » marché d’Ozon Châtellerault, 27 septembre 2023, Châtellerault.

La Journéee de lutte contre le gaspillage alimentaire est l’occasion de rappeler les bonnes pratiques ou d’en adopter de nouvelles !

Chiffres clés en France:

20% de la nourriture produite finit à la poubelle

= 30 kg de nourriture/personne/an,

= 10 millions de tonnes de nourriture / an.

Sur notre territoire : 50 % de nos poubelles noires (ordures ménagères) sont des déchets alimentaires !

Pourquoi agir contre le gaspillage alimentaire ?

• Le gaspillage alimentaire est un non-sens économique, social et écologique

• Jeter des aliments c’est aussi jeter de l’argent !

Les règles d’or anti-gaspi

• Faire son menu de la semaine

• Ne pas faire de courses en cas de faim

• Bien ranger les aliments dans son frigo en évitant de le surcharger afin que le froid circule correctement

• Dans son frigo, mettre en avant les produits qui doivent être consommés rapidement.

Venez découvrir des trucs et astuces le 27 septembre sur le marché d’Ozon afin de lutter contre le gaspillage alimentaire ! Deux ambassadrices du tri et de l’économie circulaire seront présentes pour vous ! Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques de réduction et de tri des déchets.

Vous n’êtes pas seul face à votre poubelle.

http://par-ici-les-bon-gestes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T09:00:00+02:00 – 2023-09-27T11:30:00+02:00

