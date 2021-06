Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château, Jura Marche douce et Qi Gong Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Catégories d’évènement: Grande-Rivière Château

Grande-Rivière Château Jura Grande-Rivière Château EUR 15 15 Balade bien être avec découverte des plantes locales et initiation de Qi Gong, au départ de l’église de l’Abbaye à Grande Rivière de 15h à 17h30. A partir de 14ans. Tarif unique : 15€. Sur réservation contact@jurabalades.com https://www.jurabalades.com/ Balade bien être avec découverte des plantes locales et initiation de Qi Gong, au départ de l’église de l’Abbaye à Grande Rivière de 15h à 17h30. A partir de 14ans. Tarif unique : 15€. Sur réservation dernière mise à jour : 2021-06-17 par

