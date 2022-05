Marche d’orientation Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Marche d’orientation Caen, 15 mai 2022, Caen. Marche d’orientation Colline aux oiseaux (Maison à énergie positive) Avenue Amiral Mountbatten Caen

2022-05-15 10:00:00 – 2022-05-15 Colline aux oiseaux (Maison à énergie positive) Avenue Amiral Mountbatten

Caen Calvados Partez à la découverte de la Colline aux oiseaux au fil d’un parcours balisé.

À vous de trouver les balises en vous amusant !Départs libres entre 10h et 11h. Le plan sera disponible à la Maison à énergie positive de la Colline aux oiseaux.

Événement organisé dans le cadre de Mai à vélo et à pied. Partez à la découverte de la Colline aux oiseaux au fil d’un parcours balisé. À vous de trouver les balises en vous amusant ! Départs libres entre 10h et 11h.

