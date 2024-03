Marché d’Orange Orange, lundi 1 janvier 2024.

Marché d'Orange

Tous les jeudis matin, les rues et les places du centre ville accueillent l’un des marchés les plus connus du Vaucluse, pour sa qualité et sa convivialité. Le marché d’Orange est typiquement provençal avec toutes ses couleurs, bruits et senteurs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 12:30:00

Centre-ville d’Orange

Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

