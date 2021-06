Marché dominical – Saint Ciers sur Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Saint-Ciers-sur-Gironde.

Marché dominical – Saint Ciers sur Gironde 2021-07-01 – 2021-12-31

Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde

Les marchés de Blaye Bourg Terres d’estuaire vous accueillent toute l’année.

C’est le meilleur moyen pour découvrir les produits locaux (asperges du Blayais, poissons et crevettes de l’estuaire, maraîchers, producteurs de miel et de vin, etc.) et pour acheter en circuit court ! Faites-vous plaisir en déambulant dans les allées et en achetant les produits de saison pour un pique-nique ou de bons petits plats…

+33 5 57 32 60 45

