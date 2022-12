MARCHÉ DOMINICAL – MARCHÉS DE FRANCE La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges

MARCHÉ DOMINICAL – MARCHÉS DE FRANCE La Bresse, 1 janvier 2022, La Bresse . MARCHÉ DOMINICAL – MARCHÉS DE FRANCE Centre ville Quai des Iranées La Bresse Vosges Quai des Iranées Centre ville

2022-01-01 08:30:00 – 2022-12-31 12:00:00

Quai des Iranées Centre ville

La Bresse

Vosges Tous les Dimanches matin, retrouvez le Marché de La Bresse sur la Place du Champtel. Produits locaux*, du terroir ou alimentaires. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. relationsassociations@labresse.fr +33 3 29 25 40 21 https://www.labresse.fr/ I. TUALLON

Quai des Iranées Centre ville La Bresse

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: La Bresse, Vosges Autres Lieu La Bresse Adresse La Bresse Vosges Quai des Iranées Centre ville Ville La Bresse lieuville Quai des Iranées Centre ville La Bresse Departement Vosges

La Bresse La Bresse Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bresse/

MARCHÉ DOMINICAL – MARCHÉS DE FRANCE La Bresse 2022-01-01 was last modified: by MARCHÉ DOMINICAL – MARCHÉS DE FRANCE La Bresse La Bresse 1 janvier 2022 Centre ville Quai des Iranées La Bresse Vosges La Bresse Vosges

La Bresse Vosges