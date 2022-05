Marché dominical Lapalud Lapalud Catégories d’évènement: Lapalud

Vaucluse

Marché dominical Lapalud, 1 mai 2022, Lapalud. Marché dominical Lapalud

2022-05-01 08:30:00 08:30:00 – 2022-08-28 12:30:00 12:30:00

Lapalud Vaucluse Lapalud Le marché hebdomadaire de Lapalud a lieu les mardis de 8h30 à 12h30 environ, sur le Cours des Platanes, non loin de la Mairie. Produits frais et locaux sont au rendez-vous ! associations@lapalud.net +33 4 90 40 30 73 Lapalud

dernière mise à jour : 2022-04-19 par Office de Tourisme Intercommunal Provence Côté Rhône

Détails Catégories d’évènement: Lapalud, Vaucluse Autres Lieu Lapalud Adresse Ville Lapalud lieuville Lapalud Departement Vaucluse

Lapalud Lapalud Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapalud/

Marché dominical Lapalud 2022-05-01 was last modified: by Marché dominical Lapalud Lapalud 1 mai 2022 Lapalud Vaucluse

Lapalud Vaucluse