Marché dominical à Fère-en-Tardenois

2022-05-01

2022-05-01 – 2022-05-01

Au rendez-vous : producteurs locaux, métiers de bouche (asperges, bière, pâtés en croûte, miel,…)

