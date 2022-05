Marché dominical

Marché dominical, 5 juin 2022, . Marché dominical

2022-06-05 – 2022-06-05 Chaque dimanche matin, petit marché au niveau du parking de l’école, retrouvez une dizaine d’exposants (alimentations, bijoux, poteries…). Chaque dimanche matin, petit marché au niveau du parking de l’école, retrouvez une dizaine d’exposants (alimentations, bijoux, poteries…). Chaque dimanche matin, petit marché au niveau du parking de l’école, retrouvez une dizaine d’exposants (alimentations, bijoux, poteries…). dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville