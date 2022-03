MARCHE D’INOR Inor Inor Catégories d’évènement: Inor

Inor Meuse Inor 2 EUR Marche au départ d’Inor organisé par “Inor en Fête” Départ groupé à 9h30 à Inor jusqu’à Nepvant Pique-nique tiré du sac – acheminé en voiture Inscriptions par téléphone +33 3 29 80 28 58 Inor

