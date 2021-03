Marché d’Hiver, 5 mars 2021-5 mars 2021, Luz-Saint-Sauveur. Marché d’Hiver 2021-03-05 12:00:00 12:00:00 – 2021-03-05 17:00:00 17:00:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’Office de Tourisme et rue d’Ossun

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Producteurs, créateurs et artisans locaux vous proposent des produits de qualité et artisanaux. Venez vous faire plaisir et régaler vos papilles ! Animation programmée en suivant et sous réserve des directives gouvernementales et susceptibles d'être annulées selon les dispositions règlementaires en vigueur dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. ot@luz.org +33 5 62 92 30 30 http://www.luz.org/

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l'Office de Tourisme et rue d'Ossun Ville Luz-Saint-Sauveur