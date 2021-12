Le DonzeilLe Donzeil Le Donzeil Le Donzeil Creuse, Le Donzeil Marché d’hiver Le Donzeil Le Donzeil Le DonzeilLe Donzeil Catégories d’évènement: Creuse

Le Donzeil Creuse Place de la mairie Le Donzeil Creuse Le Donzeil Mardi à partir de 16h jusqu’à 20h. Le marché hebdomadaire ce met au couleurs de Noël. Au programme paniers garnis à gagner.

A 16h30 déambulation de la Cie Les Ecorcés, 18h30 Concert de l'ensemble vocale Haute Marche.

