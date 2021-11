Labosse Labosse Labosse, Oise Marché d’hiver Labosse Labosse Catégories d’évènement: Labosse

Marché d’hiver Labosse, 5 décembre 2021, Labosse. Marché d’hiver Labosse

2021-12-05 09:00:00 – 2021-12-05 14:00:00

Rendez-vous au marché d'hiver de Labosse le dimanche 5 décembre pour une escapade gourmande sur l'esplanade de l'Aunette de 9h30 à 14h. Marché de producteurs locaux & fermiers à Labosse. Retrouvez la ferme Delannoy d'Auneuil, le moulin de la Forge du Vaumain, la saumonnerie Guggari d'Enencourt Léage, les gourmandises du pain d'Hervé et bien d'autres encore…

