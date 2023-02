MARCHE D’HIVER ET SPECKFEST Lambach Lambach Catégories d’Évènement: Lambach

Moselle

MARCHE D’HIVER ET SPECKFEST, 19 février 2023, Lambach Lambach. MARCHE D’HIVER ET SPECKFEST Lambach Moselle

2023-02-19 – 2023-02-19 Lambach

Moselle Lambach Les arboriculteurs de Lambach organisent une marche d’hiver suivie d’un speckfest. RDV au stade de football. Le tarif comprend le goûter ainsi qu’une soupe, une assiette de viande, du fromage du pain et une boisson. Sur réservation au 06 35 36 08 48 ou au 06 15 27 05 90 avant le 15 février 2023. +33 6 35 36 08 48 Lambach

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Lambach, Moselle Autres Lieu Lambach Adresse Lambach Moselle Ville Lambach Lambach lieuville Lambach Departement Moselle

Lambach Lambach Lambach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambach-lambach/

MARCHE D’HIVER ET SPECKFEST 2023-02-19 was last modified: by MARCHE D’HIVER ET SPECKFEST Lambach 19 février 2023 Lambach Lambach Moselle Moselle

Lambach Lambach Moselle