2022-12-02 10:00:00 – 2022-12-03 20:00:00

EUR Les 2 et 3 décembre, venez garnir votre sapin de cadeaux 100% Côte-d’Or lors du Marché d’hiver or-ganisé dans les Jardins du Département à Dijon.

Plus de 20 producteurs et artisans venus de tout le territoire seront présents pour faire déguster leurs gourmandises et produits locaux et faire découvrir leurs savoir-faire.

LE CHALET DU PERE NOEL

Venez rencontrer le père Noël et son lutin vendredi et samedi toute la journée, dans un décor féerique au sein des Jardins du Département. Une occasion à ne pas manquer pour déposer votre courrier dans sa boîte aux lettres !

ESPACE ATELIERS : GRATUIT

Chachoo Anim’s : maquillage de Noël (uniquement le samedi)

Atelier de Gouliche : Atelier de création de décoration de Noël

ESPACE SOLIDARITE

– Téléthon : L’association Téléthon Côte-d’Or sera présente et proposera des soupes chaudes. Tous les profits seront reversés pour la recherche.

– Boîte à chaussure : Pour la 3ème année se renouvelle l’opération Boîtes à Chaussures, pour le Noël des sans-abris et les personnes en situation de précarité.

Petits lutins, venez déposer une petite boite avec un produit chaud, un produit de beauté, culturel, gourmand ou un mot doux. Cette boite sera ensuite remise aux plus démunis.

ESPACE RESTAURATION

Riandet traiteur proposera des œufs en meurette et du vin chaud.

– Les œufs en meurette vin rouge et croutons : 5 €

– Les œufs en meurette sauce époisses : 5 €

– Vin chaud : 2,50 €

INFORMATIONS PRATIQUES

2 et 3 décembre 2022, de 10h à 20h

Entrée 23 Bd de la Trémouille et au 53 bis rue de La Préfecture à Dijon

Entrée libre

Animations et spectacles à venir, plus d’infos sur cotedor.fr

+33 3 80 63 66 00 https://www.cotedor.fr/agenda/marche-dhiver-100-cote-dor-0

