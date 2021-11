Dijon Dijon Côte-d'Or, Dijon Marché d’hiver 100 % Côte-d’Or Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon Côte-d’Or Pour bien préparer Noël, les artisans et les producteurs fermiers de Côte-d’Or vous donnent rendez-vous le vendredi 3 et le samedi 4 décembre de 10h à 20h dans les Jardins du Département. Petits cadeaux et gourmandises 100 % Côte-d’Or, vous trouverez à coup sûr de quoi garnir votre sapin. Lors du Marché d’hiver, plongez dans la magie de Noël dans une ambiance festive au cœur d’un écrin de lumière ! LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Vendredi 3 décembre

10h-20h : Atelier de créations de Noël

14h-20h : Rencontre avec le Père Noël et son lutin

16h30-17h30 : Contes des 7 coins du monde

17h30-19h : Inauguration

19h-20h : Chants de Noël Samedi 4 décembre

10h-20h : Atelier de créations de Noël

10h-20h : Rencontre avec le Père Noël et son lutin

14h30-17h30 : Contes des 7 coins du monde

18h : Spectacle d’échassiers lumineux INFORMATIONS PRATIQUES

3 et 4 décembre 2021 de 10h à 20h

Jardins du Département

Entrées : 23 boulevard de la Trémouille, Dijon • 53 bis Rue de la Préfecture, Dijon

