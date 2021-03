Herbignac Centre-ville 44410 Herbignac Herbignac, Loire-Atlantique Marché d’Herbignac Centre-ville 44410 Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

du mercredi 6 janvier au mercredi 29 décembre à Centre-ville 44410 Herbignac

Tous les mercredis matins, dans le bourg. **Informations COVID 19 :

Le marché hebdomadaire reprendra à compter du mercredi 13 mai avec tous les commerçants mais toujours en respectant les règles appliquées durant le confinement :**

– L’entrée et la sortie se feront uniquement par la rue du Père Laurent.

– Réaliser une friction hydroalcoolique avec le gel mis à disposition à l’entrée et à la sortie du marché.

– 1 seul membre par foyer sur le marché.

– Appliquer les gestes barrière.

– Respecter le sens de circulation.

– Ne pas toucher aux produits alimentaires : seul le commerçant le peut.

– Privilégier les paiements sans contact.

– Laver à l’eau tous les fruits et légumes avant consommation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

