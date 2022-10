Marché d’HAUT’omne Pévy Pévy Catégories d’évènement: Marne

Marne Pévy La Maison Hautbois vous invite à venir au Caveau de Pévy, situé à 10 minutes de Reims, pour sa deuxième édition du Marché d’HAUT’omne. Vous y trouverez des producteurs et artisans locaux. Venez déguster sur place, dans leur caveau ou sur leur terrasse panoramique : Huîtres, foie gras, pâté en croute et autres mets, autour d’un verre de champagne, le tout dans une ambiance automnale. contact@champagne-hautbois.com +33 3 26 48 20 98 https://www.champagne-hautbois.com/ Champagne Jean-pol Hautbois 15 rue du Travy Pévy

