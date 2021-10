Marché d’Halloween Saint-Léger-des-Prés, 22 octobre 2021, Saint-Léger-des-Prés. Marché d’Halloween 2021-10-22 16:00:00 – 2021-10-22 19:00:00 Rue de la Tourelle Centre-bourg

Saint-Léger-des-Prés Ille-et-Vilaine Saint-Léger-des-Prés Le marché sera orange aux couleurs des citrouilles, symboles de cette fête. Les enfants sont invités à se déguiser pour participer à une collecte de bonbons dans le bourg.

Dès 18h, sous l’encadrement d’adultes, les enfants se préparent pour le porte à porte. Présence des producteurs habituels.

Jeu du pèse-citrouille avec bon d’achat à la clé

Vente de soupe à la citrouille à consommer sur place ou à emporter.

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Léger-des-Prés Autres Lieu Saint-Léger-des-Prés Adresse Rue de la Tourelle Centre-bourg Ville Saint-Léger-des-Prés lieuville 48.39524#-1.64981