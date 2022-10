Marche d’Halloween Linxe Linxe Catégories d’évènement: Landes

Linxe

Marche d’Halloween Linxe, 31 octobre 2022, Linxe. Marche d’Halloween

Salle polyvalente Linxe Landes Côte Landes Nature Tourisme

2022-10-31 18:00:00 – 2022-10-31 20:00:00 Linxe

Landes Linxe Parcours de 3 km, animations et surprises tout au long du chemin. Départ tous les 5 – 10 minutes. Venez déguisés.

Tarif : 4 €. Gratuit pour les – de 3 ans.

Informations et inscriptions au 07 69 88 80 36 ou par mail basketcoteatlantique@gmail.com Parcours de 3 km, animations et surprises tout au long du chemin. Départ tous les 5 – 10 minutes. Venez déguisés.

Tarif : 4 €. Gratuit pour les – de 3 ans.

Informations et inscriptions au 07 69 88 80 36 ou par mail basketcoteatlantique@gmail.com +33 7 69 88 80 36 CLNT

Linxe

dernière mise à jour : 2022-10-07 par Côte Landes Nature Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Landes, Linxe Autres Lieu Linxe Adresse Salle polyvalente Linxe Landes Côte Landes Nature Tourisme Ville Linxe lieuville Linxe Departement Landes

Linxe Linxe Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/linxe/

Marche d’Halloween Linxe 2022-10-31 was last modified: by Marche d’Halloween Linxe Linxe 31 octobre 2022 Landes Linxe Salle polyvalente Linxe Landes Côte Landes Nature Tourisme

Linxe Landes