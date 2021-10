Marche d’Halloween Linxe, 31 octobre 2021, Linxe.

Marche d’Halloween 2021-10-31 18:00:00 – 2021-10-31 20:00:00

Linxe Landes Linxe

Parcours de 3 km, animations et surprises tout au long du chemin.

Début de la Marche à 18 h et des départs se feront par petits groupes toutes les 5 à 10 minutes.

Réservations et inscriptions par 06 15 20 59 03 ou basketcoteatlantique@gmail.com. Tarif 3 €.

PS : Mettez votre déguisement le plus terrifiant pour ne pas vous faire dévorer par les monstres de la soirée d’Halloween.

Pass sanitaire obligatoire.

+33 6 15 20 59 03

dernière mise à jour : 2021-10-15 par Côte Landes Nature Tourisme