Hérisson Hérisson Allier, Hérisson Marché d’Halloween Hérisson Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Hérisson

Marché d’Halloween Hérisson, 31 octobre 2021, Hérisson. Marché d’Halloween 2021-10-31 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-31 13:00:00 13:00:00

Hérisson Allier Hérisson Dimanche 31 Octobre 2021, la Municipalité de Hérisson vous propose son premier Marché d’Halloween, de 10h à 13h avec Foire au Boudin, artisanat, soupe à la citrouille, produits locaux bio…etc… mairie-herisson@wanadoo.fr dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Hérisson Autres Lieu Hérisson Adresse Ville Hérisson lieuville 46.5087#2.71158