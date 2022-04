MARCHÉ D’EVRON Évron Évron Catégories d’évènement: Évron

Évron Mayenne Évron Le Marché hebdomadaire du jeudi matin est enraciné dans une tradition locale et regroupe une cinquantaine de commerçants non sédentaires, dans des secteurs tels que l’habillement, l’alimentation, les produits du terroir … Un marché au cœur du dynamisme Evronnais

