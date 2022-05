Marché d’été – Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles Nièvre Varennes-Vauzelles Les marchés d’été sont de retour à Varennes-Vauzelles !

RDV le vendredi 3 juin de 17h à 21h, Square Maurice Thorez, pour une soirée canadienne.

Au programme : lancé de haches, nourriture canadienne et musique country

Venez profiter de cette soirée estivale pour passer un moment convivial et dépaysant en famille ou entre amis.

Entrée gratuite

Nos autres marchés :

* Vendredi 1er juillet, Square Maurice Thorez, Voyage autour du monde

* Vendredi 5 août, Square Maurice Thorez, Jazz au coin du feu

