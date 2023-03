Marché d’été semi-nocturne Servilly Servilly Catégories d’Évènement: Allier

Marché d’été semi-nocturne, 29 juillet 2023, Servilly Servilly. Marché d’été semi-nocturne Place de la Grange Servilly Allier

Allier Servilly Marché, animations puis concert à 21h. Par le bric à brac de Lolo et les Belles Mécaniques des Graves. Buvette et petite restauration sur site. nico.rougeron@orange.fr +33 6 33 95 61 24 Servilly

