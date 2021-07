Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle RUPT SUR MOSELLE, Vosges MARCHÉ D’ÉTÉ Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle Catégories d’évènement: RUPT SUR MOSELLE

MARCHÉ D’ÉTÉ Rupt-sur-Moselle, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Rupt-sur-Moselle. MARCHÉ D’ÉTÉ 2021-07-24 16:00:00 – 2021-07-24 20:00:00 place du Souvenir Halle de la Gare

Rupt-sur-Moselle Vosges Marché d’été à la Halle de la Gare. Présence de producteurs et artisans locaux.Espace restauration, buvette, repas campagnard à 12€ sur réservation, service à partir de 17h. Animation pour les enfants avec Christophe JEANBLANC, sculpteur ruppéen. +33 6 40 35 70 40 Mairie de Rupt-sur-Moselle dernière mise à jour : 2021-07-15 par

lieuville 47.92319#6.65965