Ille-et-Vilaine

Marché d'été nocturne 94 C rue du Bord de Mer Moulin de la Ville es Brune Hirel Ille-et-Vilaine

2023-07-14 – 2023-07-14

Moulin de la Ville es Brune 94 C rue du Bord de Mer

Hirel

Ille-et-Vilaine Hirel Le marché proposera des produits locaux, de l’artisanat et des produits de créateurs , soit environ 25 stands chaque vendredi.

Le marché sera agrémenté d’animations musicales différentes chaque vendredi.

La présence de food trucks, d'une buvette centrale et de l'installation de tables et bancs permettront à chacun de pouvoir profiter du moment . mairie.hirel@wanadoo.fr +33 2 99 48 93 93

