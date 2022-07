Marché d’été Dunières Dunières Catégories d’évènement: Dunières

Haute-Loire

Marché d’été Dunières, 15 juillet 2022, Dunières. Marché d’été

Espace la Galoche Dunières Haute-Loire

2022-07-15 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-15 21:00:00 21:00:00 Dunières

Haute-Loire Dunières de 17h à 21h marché d’été (producteurs, artisanat) de la course de côte organisé par nos artisans et commerçants Dunièrois.Buvette et assiettes, animations. Dunières

