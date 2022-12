MARCHÉ D’ÉTÉ DU JEUDI – AMBRIÈRES LES VALLÉES Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées Catégories d’évènement: Ambrières-les-Vallées

Mayenne Ambrières-les-Vallées Le Camping de Vaux propose à tous, vacanciers et habitants, de découvrir les producteurs et les artisans locaux. De 17h à 20h – Marché d’été en soirée avec des artisans et producteurs locaux contact@parcdevaux.com +33 2 43 04 90 25 http://www.parcdevaux.com/ Camping le Parc de Vaux 35 rue des Colverts Ambrières-les-Vallées

