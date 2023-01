Marché d’été de producteurs et artisans locaux Le Bastit Le Bastit Le Bastit Catégories d’Évènement: Le Bastit

Lot

Marché d’été de producteurs et artisans locaux Le Bastit, 10 juillet 2023, Le Bastit Le Bastit. Marché d’été de producteurs et artisans locaux Le Bois de Faral Lieu-dit Faral Le Bastit Lot Lieu-dit Faral Le Bois de Faral

2023-07-10 – 2023-07-10

Lieu-dit Faral Le Bois de Faral

Le Bastit

Lot Le Bastit Un marché proposé par l’association “Les Collectives du Causse”.

Une offre diversifiée et complète, alimentaire, des produits frais, maraichers et autres sans oublier des artisans (bois, tisanes, couteaux, savons…) ©Les Collectives

Lieu-dit Faral Le Bois de Faral Le Bastit

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Bastit, Lot Autres Lieu Le Bastit Adresse Le Bastit Lot Lieu-dit Faral Le Bois de Faral Ville Le Bastit Le Bastit lieuville Lieu-dit Faral Le Bois de Faral Le Bastit Departement Lot

Le Bastit Le Bastit Le Bastit Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bastit-le-bastit/

Marché d’été de producteurs et artisans locaux Le Bastit 2023-07-10 was last modified: by Marché d’été de producteurs et artisans locaux Le Bastit Le Bastit 10 juillet 2023 Le Bastit Le Bastit Lot Le Bois de Faral Lieu-dit Faral Le Bastit Lot Lot

Le Bastit Le Bastit Lot