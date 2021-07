Champagney Champagney Champagney, Haute-Saône Marché d’été de nuit à Plancher-Bas Champagney Champagney Catégories d’évènement: Champagney

Haute-Saône

Marché d’été de nuit à Plancher-Bas Champagney, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Champagney. Marché d’été de nuit à Plancher-Bas 2021-07-16 – 2021-07-16 Salle Georges Brassens Parking de la salle Georges Brassens

Champagney Haute-Saône Champagney EUR 0 Retrouvez les marchés de l’été sur la commune de Plancher-Bas, le vendredi à partir de 17h30. Chaque semaine, une animation musicale vous sera proposée.

« La souris dans le Piano » le 9 juillet, « Marie et sa ritournelle » le 16 juillet, Concert de la Fanfare de Plancher-Bas le 23 juillet, « Guitar Swing » le 30 juillet, « AD’Line » le 6 août, « Drôle de rencontre » le 13 août, « Guitare Sun » le 20 août et « Duo Malka le 27 août. Sur place, buvette et petite restauration. +33 3 84 23 13 39 Retrouvez les marchés de l’été sur la commune de Plancher-Bas, le vendredi à partir de 17h30. Chaque semaine, une animation musicale vous sera proposée.

« La souris dans le Piano » le 9 juillet, « Marie et sa ritournelle » le 16 juillet, Concert de la Fanfare de Plancher-Bas le 23 juillet, « Guitar Swing » le 30 juillet, « AD’Line » le 6 août, « Drôle de rencontre » le 13 août, « Guitare Sun » le 20 août et « Duo Malka le 27 août. Sur place, buvette et petite restauration. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Champagney, Haute-Saône Étiquettes évènement : Autres Lieu Champagney Adresse Salle Georges Brassens Parking de la salle Georges Brassens Ville Champagney lieuville 47.72053#6.73235