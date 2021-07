Argentat-sur-DordogneArgentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne, Corrèze Marché d’Eté d’Artisans Créateurs et de Producteurs Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-DordogneArgentat-sur-Dordogne Catégories d’évènement: Argentat-sur-Dordogne

Corrèze

Marché d’Eté d’Artisans Créateurs et de Producteurs Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Argentat-sur-DordogneArgentat-sur-Dordogne. Marché d’Eté d’Artisans Créateurs et de Producteurs 2021-07-20 10:00:00 – 2021-07-20 13:00:00

Argentat-sur-Dordogne Corrèze Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Vente d’artisanat local, démonstrations. Organisé par le Noyau, collectifs d’ART’isans créateurs corréziens. lenoyau.argentat@gmail.com dernière mise à jour : 2021-07-15 par OT de Beaulieu sur Dordogne

Détails Catégories d’évènement: Argentat-sur-Dordogne, Corrèze Étiquettes évènement : Autres Lieu Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Adresse Ville Argentat-sur-DordogneArgentat-sur-Dordogne lieuville 45.09317#1.94008