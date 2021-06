Marché d’été Cluny, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Cluny.

Marché d’été 2021-07-07 – 2021-07-07 Place et rue du 11 août 1944 Place du 11 août 1944

Cluny Saône-et-Loire Cluny

Marchés de producteurs et artisans.

Mets et boissons, bijoux, objets, etc… des articles variés sont proposés sur les étals. Dégustations sur place. Animations musicales.

Mercredi 7 juillet : – « Pepe Ly » Duo original et fou sur le marché

– « Cie B Side » cirque à 20h au parc abbatial

Mercredi 14 juillet : – « Pepe Ly » Duo original et fou sur le marché

Mercredi 28 juillet : – « The Copil »

accueil-pm@cluny.fr +33 3 85 59 05 87 http://www.cluny.fr/foires-et-marches

