Marché d’été, Beaumont du Lac

Marché d’été, Beaumont du Lac, 1 juillet 2022, . Marché d’été, Beaumont du Lac



2022-07-01 08:00:00 08:00:00 – 2022-08-31 12:00:00 12:00:00 Rdv en Juillet et août, tous les mercredis de 08h à 12h. Venez profiter de la halle marchande avec son marché d’été couvert. Fruits, légumes, charcuterie, petite épicerie, dépôt de pain. Restaurant. Rdv en Juillet et août, tous les mercredis de 08h à 12h. dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville