MARCHÉ D’ÉTÉ AUX URSULINES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

MARCHÉ D’ÉTÉ AUX URSULINES Château-Gontier-sur-Mayenne, 5 août 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. MARCHÉ D’ÉTÉ AUX URSULINES

4 bis rue Horeau Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Cloître des Ursulines 4 bis rue Horeau

2022-08-05 17:00:00 – 2022-08-05 22:00:00

Cloître des Ursulines 4 bis rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Le vendredi 5 août de 17h à 21h, venez découvrir et rencontrer les exposants du marché d’été. Une vingtaine d’exposants vous attendent : producteurs locaux, artisans, restaurateurs… Durant l’après-midi, Morwenna et son orgue de barbarie animeront le marché. Et pour clore la soirée, à 21h, ne manquez pas le spectacle « Accroche-Toi si Tu Peux » par la Cie Les Invendus dans le cadre du festival Quel Cirque ! Rendez-vous le vendredi 5 août pour le traditionnel marché d’été dans le cloître des Ursulines. tourisme@sud-mayenne.com +33 2 43 70 42 74 http://www.sudmayenne.com/ Le vendredi 5 août de 17h à 21h, venez découvrir et rencontrer les exposants du marché d’été. Une vingtaine d’exposants vous attendent : producteurs locaux, artisans, restaurateurs… Durant l’après-midi, Morwenna et son orgue de barbarie animeront le marché. Et pour clore la soirée, à 21h, ne manquez pas le spectacle « Accroche-Toi si Tu Peux » par la Cie Les Invendus dans le cadre du festival Quel Cirque ! Cloître des Ursulines 4 bis rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Cloître des Ursulines 4 bis rue Horeau Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville Cloître des Ursulines 4 bis rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

MARCHÉ D’ÉTÉ AUX URSULINES Château-Gontier-sur-Mayenne 2022-08-05 was last modified: by MARCHÉ D’ÉTÉ AUX URSULINES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 5 août 2022 4 bis Rue Horeau Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne