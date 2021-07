Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne MARCHÉ D’ÉTÉ AUX URSULINES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne le vendredi 6 août de 17h à 21h, venez découvrir et rencontrer les exposants du marché d’été. Une vingtaine d’exposants vous attendent : producteurs locaux, artisans, restaurateurs… Durant l’après-midi, le groupe BabeL’Est se produira lors de 3 sets de musiques et chants d’Europe de l’est : Tsiganes, Yiddish… A 21h, dans le cadre du festival Quel Cirque !, découvrez le spectacle « Les Spécimens » (Attention, réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 02 43 70 42 74 ) Le vendredi 6 août, rendez-vous dans le cloître du pôle culturel les Ursulines pour le traditionnel marché d’été. tourisme@sud-mayenne.com +33 2 43 70 42 74 le vendredi 6 août de 17h à 21h, venez découvrir et rencontrer les exposants du marché d’été. Une vingtaine d’exposants vous attendent : producteurs locaux, artisans, restaurateurs… Durant l’après-midi, le groupe BabeL’Est se produira lors de 3 sets de musiques et chants d’Europe de l’est : Tsiganes, Yiddish… A 21h, dans le cadre du festival Quel Cirque !, découvrez le spectacle « Les Spécimens » (Attention, réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 02 43 70 42 74 ) dernière mise à jour : 2021-06-15 par

