Plovan Finistère Plovan Organisé par le réseau Bienvenue à la ferme de Bretagne, producteurs locaux.

En plus du marché, visite de la ferme et de l’abattoir, à partir de 17 h, sur inscription, au 02 98 54 34 86, ou par mail, auchampducoq@wanadoo.fr. auchampducoq@wanadoo.fr +33 2 98 54 34 86 Organisé par le réseau Bienvenue à la ferme de Bretagne, producteurs locaux.

