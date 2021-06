CuremonteCuremonte Curemonte Curemonte Corrèze, Curemonte Marché d’Été à Curemonte Curemonte Curemonte CuremonteCuremonte Catégories d’évènement: Corrèze

Curemonte Corrèze Curemonte Curemonte Les exposants sont présents de 16h à 20h.

Repas pique-nique à partir de 18h, l’association met à disposition des tables, plancha et barbecue pour que vous puissiez manger les produits directement sur place.

