Carlucet Lot Carlucet Marché de producteurs locaux tous les mardis durant la pleine saison touristique, en juillet et août. Un jeudi matin agréable, où il fait bon se sentir entouré des personnes du cru. Chacun fait son marché dans une ambiance bon enfant. +33 5 65 33 16 90 Curemonte

