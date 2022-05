Marché d’été à Azé Azé Azé Catégories d’évènement: 41100

Marché d'été à Azé. A partir de 16h : ouverture du marché avec artisans et producteurs locaux, exposition d'Azé Autrefois (face à l'épicerie). 17h30 : remise du label Territoire Bio engagé (salle des fêtes), 18h : vin d'honneur (square des combattants d'Afrique du nord), P'tit Louis Laplanche. Tables à disposition pour un pique-nique citoyen (chacun apporte son dîner). 21h : concert hip-hop avec Skela (petit Café). Le marché du jour est placé sous le thème de l'été ! +33 2 54 72 01 08

