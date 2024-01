Marche des visibilités Strasbourg, samedi 15 juin 2024.

Depuis sa première édition en 2002, la marche des Visibilités LGBTI de Strasbourg, organisée par le Collectif FestiGays rassemble des milliers de personnes autour de la défense des droits des personnes LGBTI (ouverture au mariage des personnes de même sexe, reconnaissance de l’homoparentalité, lutte contre les discriminations, le rejet et la violence…). Militante, revendicative et festive, cette marche est également un moment exutoire, permettant toutes les fantaisies. Tenues excentriques, musique techno et paillettes rejoignent ainsi les revendications portées par les associations pour un grand moment festif. EUR.

place d l’Université

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est contact@festigays.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-15



