Bizanos

Marché des Vins et Saveurs Bizanos, 6 novembre 2021, Bizanos. Marché des Vins et Saveurs Espace Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos

2021-11-06 10:00:00 – 2021-11-07 20:00:00 Espace Balavoine 2 Avenue de l’Europe

Bizanos 64320 Bizanos EUR 0 0 1er salon des vins et saveurs organisé par le Rotary Club Pau Béarn au profit de l’association Perce-Neige.

50 exposants présenteront leurs spécialités à déguster sur place ou à emporter, et vous emmènerons dans les différents terroirs de France et d’ailleurs. 1er salon des vins et saveurs organisé par le Rotary Club Pau Béarn au profit de l’association Perce-Neige.

Espace Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos

