MARCHÉ DES VIGNERONS DE COUTURES Brissac Loire Aubance

Brissac Loire Aubance 49320 Brissac Loire Aubance Vous aurez l’occasion de découvrir ou redécouvrir des producteurs, associations, artistes et artisans locaux tout en dégustant les vins des Domaine de Bois Mozé, Escogriffe et Tartifume. Rendez-vous les 11 et 12 décembre prochain dès 10h dans vos 3 domaines couturois préférés. Restauration possible sur place dans les 3 domaines.

Possibilité de se laisser guider par Noémie (La Bulle Ambulente) et ses chevaux pour passer d'un domaine à l'autre. Verres de dégustation sous caution (2€) Le temps d'un week-end, trois domaines vous ouvrent leurs portes ! marchedesvigneronscoutures@gmail.com

Possibilité de se laisser guider par Noémie (La Bulle Ambulente) et ses chevaux pour passer d'un domaine à l'autre. Verres de dégustation sous caution (2€)

